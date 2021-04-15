Rocket начал работу в Нидерландах

15 апреля 2021, 12:45

Украинский стартап продолжает мировую экспансию. Сегодня, 15 апреля, сервис доставки еды и продуктов начал работу в столице Нидерландов — Амстердаме.

Страна тюльпанов стала второй среди десяти европейских государств, где Rocket планирует начать работу уже в этом году.

С началом работы в Нидерландах, сервис Rocket расширил свое присутствие на три страны. Кроме Украины курьеры с оранжевыми рюкзаками доставляют также заказы в столице Кипра — Никосии.



"Кипр был стартовой площадкой перед выходом в новые европейские страны. Сейчас мы отточили технические нюансы и мультиязычность приложений, а также подготовили команды для масштабной международной экспансии. В частности, в Амстердаме открыт офис, который будет заниматься новыми рынками", — рассказал Олег Любарец, CMO Rocket.

Несмотря на масштабные планы экспансии на десять европейских стран, Rocket продолжает активное развитие в Украине. Вчера оранжевые рюкзаки появились в Белой Церкви. Всего же в Украине покрыто уже 28 городов, среди которых 18 областных центров.