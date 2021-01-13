Рейтинг Rocket: самое популярное блюдо 2020

13 января 2021, 9:15

Сервис доставки еды и продуктов Rocket продолжает традицию съедобных рейтингов, назвав самые востребованные блюда в 2020-м году.

На карантине украинцы устраивали «‎гастротур» восточными кухнями. Так, третьим по количеству заказов блюдом является большая шаурма с телятиной.

Тогда как второе и первое место рейтинга остаются за «‎визиткой» грузинской кухни — хинкали. Их различие состоит исключительно в начинке. Украинцы больше предпочитают хинкали с сыром и сливками, чем со свининой и говядиной.

Стоит отметить, что рейтинг составлялся без учета блюд быстрого питания. Так как на фастфуд приходится бОльшая часть заказов, в рейтинге участвовали бы исключительно бургеры и картофель фри.



Но не мучными едиными. Об этом говорит номинация «‎Самое популярное блюдо украинской кухни», где фаворитами являются исключительно первые блюда — борщ и солянка.

Среди напитков наибольшим спросом пользуется Coca-Cola. Она обогнала своих вечных конкурентов — Pepsi, которым досталось второе место рейтинга. Третьим по популярности напитком является латте.



Кроме того, в компании составили рейтинг самых популярных ресторанов 2020-го года, доставку из которых осуществляет Rocket. Первое и второе место остается за ресторанами быстрого питания — McDonald’s и KFC. На третьем месте расположилась сеть ресторанов домашней еды — «‎Пузата хата».

Еще из интересного: в 2020 году Rocket удалось подключить более четырех тысяч ресторанов и магазинов. Самый крупный заказ за это время состоял из 207 порций, а самый тяжелый весил 29 кг.

В компании отмечают, что рейтинг не зависит от географии проживания клиентов. Во всех городах список топовых блюд выглядит практически идентично. Исключение составляют только города, в которых нет сетевых заведений фастфуда.