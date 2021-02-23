Чем завтракают украинцы – статистика ROCKET

23 февраля 2021, 9:15

Культура завтраков вне дома появилась в Украине не так давно.

Карантинные ограничения внесли свои коррективы и способствовали развитию еще одной тенденции — заказу готовых завтраков на дом или в офис.

В сервисе доставки еды Rocket решили проанализировать и узнать какие блюда любят заказывать украинцы на завтрак.

В период с 8 до 10 утра вкусовые предпочтения украинцев не меняются. Самым заказываем блюдом в это время является Двойной Фреш МакМаффин. Также большой популярностью пользуется картофельный оладушек (картопляник) из завтраков сети McDonald’s.



Если исключить из рейтинга блюда ресторанов быстрого питания, фаворитами окажутся более привычные нам сырники. А вот в категории «Напитки» обошлось без сюрпризов. Лидером оказался классический латте.



Что касается любителей позднего завтрака. Оказалось, что Биг Мак меню является самым популярным блюдом в период с 10 до 11 утра. Также, в этом время клиенты Rocket активно заказывают чизбургеры, а вместо латте — пепси.

Те, кто предпочитает украинскую кухню, чаще всего останавливают свой выбор на комплексном завтраке с картофельным пюре и котлетой по-киевски из Пузатой Хаты. Также в это время возрастает популярность борща. Таким образом, поздний завтрак плавно перетекает в ранний обед.В компании отмечают, что рейтинг не зависит от географии проживания клиентов. Во всех городах список топовых завтраков выглядит практически идентично. Исключение составляют только города, в которых нет сетевых заведений фастфуда.