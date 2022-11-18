Бездротова точка доступу Wi-Fi Ubiquiti LTU-Rocket

18 ноября 2022, 20:15

Ubiquiti LTU Rocket (LTU-Rocket) перша в лінійці продуктів LTU спектрально ефективна, яка працює в смузі частот 5 GHz базова станція PtMP.

LTU Rocket спеціально розроблена для бездротових інтернет-провайдерів (WISP). ↪ В якості абонентських станцій з'єднуються точки доступу LTU-Pro, LTU LR або LTU-Lite.

LTU-Rocket, яка використовує запатентовану технологію Ubiquiti LTU, забезпечує обробку понад 2 мільйони пакетів за секунду, запатентовану фільтрацію RF і гнучку GPS синхронізацію для чудової продуктивності. Гнучкість ширини каналу (10/20/30/40/50 MHz) дозволяє незалежно налаштовувати частоту каналів TX і RX, щоб уникнути локальних перешкод. Процесор користувача увімкнено для майбутньої продуктивності та оновлення функцій.

діапазон частот 4800 - 6200 MHz;

мережний інтерфейс - 1 х 10/100/ 1000 Ethernet порт, Bluetooth v4.0;

тип коннектора - (2) RP-SM всепогодні (CH0, CH1); (1) SMA всепогодний (GPS);

GPS антена Зовнішня магнітна основа;

макс. пропускна здатність - 675.84 Мбит/с;

максимальна потужність передавача - 29 dBm;

макс. дальність 100+ км (залежить від антени);

пряма корекція помилок LDPC;

співвідношення Uplink/Downlink - 25/75, 33/67, 50/50;

бездротовий режим AP;

мережева безпека - WPA2-PSK (AES);

операційна система - air OS LTU;

метод живлення - проприетарний 4-Pair Passive PoE. Pins 1, 2; 4, 5+ и Pins 3, 6; 7.



Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution