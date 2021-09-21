Rocket стала спонсором "Динамо" (Киев)

21 сентября 2021, 14:15

Компания Rocket и футбольный клуб «Динамо» (Киев) заключили трехлетний контракт об официальном партнерстве

Украинский сервис доставки Rocket и футбольный клуб «Динамо» (Киев) заключили трехлетний контракт о спонсорстве самого титулованного футбольного клуба Украины. Официальная церемония заключения соглашения состоялась в клубном офисе «Динамо».

Партнерство будет включать в себя проведение ряда совместных клубных и социальных активностей. Так, Rocket планирует улучшить взаимодействие с болельщиками команды, а также предоставить специальные условия для владельцев абонементов. Rocket примет активное участие в digital проектах «Динамо» и окажет материально-техническую поддержку клубных социальных программ («Дети Чернобыля» и «Ты не один»). Также спонсорство включает участие в развитии инфраструктуры детско-юношеского футбола в столице и регионах.



«Динамо» Киев — легендарный клуб, прославивший футбольную Украину на весь мир. Для нас большая честь и ответственность видеть логотип компании Rocket на форме команды. Ведь за этим скрывается не только наша любовь к «Динамо» и истории клуба, но и наше общее стремление — развивать украинский спорт и здоровый образ жизни», — прокомментировали событие Алексей Юхимчук и Станислав Дмитрик, основатели компании Rocket.

«Наш клуб долгие годы последовательно занимается развитием профессионального и детско-юношеского футбола. Мы вкладываем средства в развитие инфраструктуры, детской школы и социальные проекты. В этом нам помогают партнеры и спонсоры, ряды которых пополнила компания Rocket. Мы не сомневаемся, что сотрудничество с Rocket станет плодотворным и полезным для обеих сторон, а его итогом станет дополнительные возможности для развития нашего футбола», — отметил президент «Динамо» Игорь Суркис.Украинский сервис Rocket с прошлого года вышел на международный рынок, открыв представительства в Нидерландах, Франции, Греции и на Кипре. Всего же до конца года сервис планирует начать работу в десяти странах. При этом в Rocket не забывают откуда они родом, участвуя в социальных проектах и поддержке различных начинаний. Спонсорство «Динамо» Киев — желание компании развивать украинский спорт, привлекая все больше людей к здоровому способу жизни.