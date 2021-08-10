Rocket запускает ночную доставку

10 августа 2021, 12:15

Киев и Одесса стали первыми городами, где можно заказать еду в любое время суток.

Быстрая доставка еды в Украине переходит на круглосуточный режим работы. С 4 августа курьеры Rocket начинают доставлять заказы даже ночью. Первыми городами с новым форматом работы стали Одесса и Киев.В период тестирования заказы можно будет сделать в период с 8 утра до 4 часов ночи. Услуга уже доступна по всей Одессе, а также в самых крупных спальных районах Киева — в Днепровском, на Оболони и Позняках. Время работы и география будут расширяться.Протестировать услугу можно бесплатно — при заказе от 150 грн плата за доставку взиматься не будет. Заказы можно оформлять из списка заведений-партнёров с круглосуточным или продленным режимом работы. Среди них McDonald’s, Mister Cat, Mafia и другие.