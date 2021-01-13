Rocket бесплатно накормит малообеспеченных киевлян

13 января 2021, 16:45

Сервис доставки еды и продуктов в партнерстве с КГГА и Фондом Елены Пинчук привезет горячие обеды нуждающимся.

Rocket привезет еду тем, кто ее не заказывал, но весьма в ней нуждается. Украинский сервис доставки объявил о новом социальном проекте — доставке комплексных обедов малообеспеченным киевлянам.

Проект реализуется совместно с КГГА и Фондом Елены Пинчук. Он направлен на поддержку незащищенных слоев населения, а также на уменьшение социальных контактов в период эпидемии Covid-19. Приготовление еды и ее доставка будут осуществляться с соблюдением всех карантинных ограничений.

С 13 января и до конца локдауна Rocket ежедневно будет доставлять порядка 1 000 комплексных обедов в малообеспеченные семьи киевлян, которых коснулась эпидемия ВИЧ/СПИДа, а также в семьи, где есть дети с инвалидностью. Обеды включают в себя мясное блюдо с гарниром, салат и хлеб. Доставлять курьеры Rocket будут по всему Киеву.

«Мы готовим еду самостоятельно, без использования полуфабрикатов от внешних поставщиков. Поэтому каждый день мы будем радовать людей свежими и вкусными блюдами. Обеды готовятся в собственных ресторанах сервиса Rocket, так называемых Dark Kitchen, которые находятся в пяти разных локациях столицы», — рассказал Юрий Смирнов, руководитель направления Dark Kitchen сервиса Rocket.

Инициатором и спонсором проекта выступил сервис доставки Rocket. Список адресатов предоставила КГГА и Фонд Елены Пинчук. Это уже вторая благотворительная активность Rocket и КГГА — в первый локдаун, весной прошлого года, курьеры с оранжевыми рюкзаками бесплатно доставили более 12 000 продуктовых наборов нуждающимся киевлянам.