Apple Pay и Google Pay доступны в приложении Rocket

17 июня 2021, 9:45

Rocket стал первым сервисом доставки в Украине, внедрившим возможность оплаты через электронный кошелек.

Заказывать доставку еды стало еще удобней и безопасней. В мобильных приложениях появилась возможность оплаты через электронный кошелек Apple Pay или Google Pay. Сервис Rocket первым внедрил эту функцию в Украине.

Все действующие пользователи сервиса могут добавить Apple Pay или Google Pay в качестве способа оплаты в настройках аккаунта. Тогда как новых пользователей Rocket эта возможность избавит от необходимости добавлять и авторизовать банковскую карту.Одними из ключевых особенностей Apple Pay и Google Pay является возможность подтверждения оплаты по TouchID и FaceID. Таким образом пользователи Rocket могут выбирать оплату с помощью банковской карты, наличными курьеру, а также Apple Pay и Google Pay.

Все новые пользователи Rocket могут протестировать оплату электронным кошельком, применив промокод AGPAY. Он предоставляет скидку 70 гривен на первый заказ. Для тех, кто уже пользуется доставкой Rocket доступен промокод AGPAY40.