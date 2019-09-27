ПриватБанк запустил первую в мире технологию бесконтактного кредитования

27 сентября 2019, 13:45

ПриватБанк запустил новую для украинского и глобального банковского рынка технологию мгновенного оформления кредитных договоров рассрочки в бесконтактных цифровых кошельках Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.



По его словам, оформление кредита при оплате за товар смартфоном происходит так же мгновенно и бесконтактно, как и оплата собственными средствами. А оплатить в рассрочку покупки можно в любой торговой точке, в которой установлен POS-терминал ПриватБанка.



"ПриватБанк стал первым украинским банком, клиенты которого смогли пользоваться цифровыми кошельками для оплаты покупок смартфоном. Теперь мы стали первым банком в мире, который добавил в цифровой кошелек функцию оформления рассрочки одним тапом смартфона", – отметил Евгений Васильцов.



Для оплаты смартфоном покупки в рассрочку достаточно, чтобы кассир выбрал соответствующее меню терминала. Для активации сервиса бесконтактного кредитования перед покупкой нужно установить в цифровом кошельке по умолчанию карту "Универсальная". Программа мгновенной рассрочки "Оплата частями" ПриватБанка позволяет покупать товары в кредит в офлайн и онлайн торговых точках по ставке 0,01% годовых.