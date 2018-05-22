Cервис мгновенного кредитования ПриватБанка заработает в отделениях Укрпочты

22 мая 2018, 9:45

ПриватБанк запустил новый сервис мгновенного кредитования физических лиц через POS-терминалы банка, установленные в более чем 1 200 отделениях Укрпочты во всех регионах Украины.

Теперь клиенты ПриватБанка смогут в течение 1 минуты оформить предложенный банком кредит на любые нужды в сумме до 50 тыс. грн сроком до 24 месяцев в POS-терминалах ПриватБанка, установленных в отделениях почтовой связи.



«Главная цель нашего нового сервиса – дать дополнительную возможность клиенту с картой ПриватБанка оформить кредит в течение минуты без посещения банковского отделения и оформления бумажных документов», – отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.



Для оформления такого кредита необходимо иметь платежную карту ПриватБанка, выбрать на POS-терминале сумму кредита, срок пользования кредитом и активировать его введением ПИН-кода для подтверждения согласия с условиями. Кредитные средства будут зачислены ПриватБанком на карту клиента в течение 15 минут. Погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий, в том числе путем пополнения карты в POS-терминалах ПриватБанка, установленных в отделениях Укрпочты.



«Запуск этой услуги с ПриватБанком – очередной шаг к созданию Укрпочтой собственного финансового супермаркета с широким набором финансовых услуг. Благодаря технологичности ПриватБанка и географии Укрпочты клиенты по всей Украине, от небольших сел до городов, смогут оформить современные продукты ПриватБанка мгновенно и без каких-либо документов непосредственно в отделениях главпочтамта страны. Разнообразная линейка финансовых услуг Укрпочты откроет клиентам доступ к качественным банковским продуктам с лучшими решениями, без необходимости поиска ближайшего отделения банка и его посещения», – отметил директор департамента финансового бизнеса ПАО «Укрпошта» Артур Муравицкий.



На сегодня сеть Укрпочты составляет 11 500 отделений и является крупнейшей в Украине. Основные направления деятельности компании – почтово-логистические, финансовые услуги, торговля и другая коммерческая деятельность.



