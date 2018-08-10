ПриватБанк мгновенно подключает торговцев к QR-эквайрингу

10 августа 2018, 11:15

ПриватБанк упростил процедуру подключения торговцам виртуальных POS-терминалов PrivatPayBot, с помощью которых можно принимать оплату товаров и услуг в безналичной форме через популярные мессенджеры Viber и Telegram.

Чтобы начать пользоваться виртуальным терминалом, теперь достаточно подключить бота в мессенджере и указать в боте ЕГРПОУ/ИНН своего предприятия.



При оплате с помощью PrivatPayBot продавцу нужно указать сумму к оплате, после чего бот автоматически создаст и выведет на экран смартфона QR-код, который покупатель отсканирует своим Privat24. Оплата товара через мобильный осуществляется мгновенно, а результат оплаты приходит продавцу в PrivatPayBot.



Напомним, в июле ПриватБанк запустил масштабную кампанию по расширению в Украине инфраструктуры бесконтактных QR-платежей. Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, активная реализация проекта даст возможность украинцам оплачивать любые покупки смартфоном, даже если у них нет с собой наличных и банковской карты.



Активное расширение сети QR-эквайринга уже в этом году позволит QR-платежам стать в Украине не менее популярными, чем в Китае, а торговля и малый бизнес получат самый доступный инструмент приема безналичных платежей.

