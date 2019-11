ПриватБанк и JCB International подписали соглашение об эквайринге платежных карт

31 октября 2019, 10:45

ПриватБанк, крупнейший украинский банк, и JCB International Co., Ltd. («JCBI»), международная дочерняя компания JCB Co., Ltd., запустят сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.

Лицензионное соглашение о создании сети приема карт JCB было подписано руководителями банка и JCB International 31 октября в Токио.Владельцы карты JCB, путешествующие в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими картами для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах ПриватБанка по всей Украине. Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года.Это партнерство позволит торговым предприятиям, сотрудничающим с ПриватБанком, получить новые возможности продаж с новым глобальный финансовым брендом. Со своей стороны, JCBI сможет предложить более чем 130 миллионам держателей своих карт широкие возможности обслуживания в Украине.По данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году Украину посетили 14,2 млн путешественников, и в 2019 году, по прогнозам, число иностранных туристов увеличится до 17 млн.ПриватБанк - ведущий банк с широкой сетью торговых точек и банкоматов в Украине. Сеть банкоматов ПриватБанка в Украине насчитывает более 7 300, его эквайринговая сеть с начала года выросла до 210 000 POS-терминалов, большинство из которых бесконтактные.Платежная система JCB — одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. JCB продолжает активно развивать сеть приема карт во всем мире, сотрудничая с лидерами рынка и поддерживая партнёрские отношения с торгово-сервисными предприятиями. Благодаря успешному развитию бизнеса и предоставлению услуг самого высокого уровня, компания удерживает ведущие позиции на рынке, а карты JCB получили международное признание и высокую лояльность клиентов.