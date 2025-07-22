З березня Велика Британія поставила Україні майже 50 000 дронів

22 июля 2025, 12:45

Як зазначив міністр оборони Гілі на "Рамштайні", Британія цього року виділила понад 4,5 млрд фунтів на військову допомогу Україні, що є найвищим показником за весь час.

Країна продовжує виконувати цю обіцянку, зокрема 700 млн фунтів на артилерійські снаряди, ракети великої дальності та протиповітряні ракети, з яких 150 млн було надано за останні два місяці."Щодо протиповітряної оборони, я та Борис (Пісторіус, - ред.) домовилися спільно надавати Україні критично важливі протиповітряні ракети", - додав Лілі.