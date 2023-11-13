13 ноября 2023, 13:15

ЄС майже наздогнало США за обсягом допомоги Україні

Нагадаємо, що Німеччина вдвічі збільшила бюджет на військову допомогу Україні з 4 до 8 млрд.


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