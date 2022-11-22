22 ноября 2022, 11:45

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, про що свідчить оновлений перелік допомоги на сайті Федерального Уряду Німеччини.

До України доставлено:

- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);

- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);

- 1 навантажувач (загалом уже 4);

- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);

- 10 датчиків захисту від дронів )загалом уже 28);

- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

- 116 польових обігрівачів.