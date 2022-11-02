2 ноября 2022, 12:15

Німеччина передала Україні 17 мостових систем

Німеччина передала Україні 17 мостових систем та 22 захищені автомобілі.

На сайті уряду Німеччини вказано, що до відправки готується ще 478 автомобілів.
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