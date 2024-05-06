NYT розповіло, коли Німеччина передасть Україні Patriot

6 мая 2024, 13:15

Німеччина зможе передати Україні зенітний ракетний комплекс Patriot не раніше кінця червня. Поставка може збігтись з передачею винищувачів F-16.



Вже з понеділка, 6 травня, як розповідає NYT, близько 70 українських військових розпочнуть шеститижневі навчання на Patriot на авіабазі у східній Німеччині.