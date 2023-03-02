2 марта 2023, 11:45

Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 винищувачів МіГ-29, - міністр оборони Ярослав Надь, пише Associated Press.

Загалом Словаччина передала Україні озброєння на суму майже 168 мільйонів євро. Сюди входять зенітні ракети С-300, вертольоти, тисячі ракет для систем залпового вогню «Град» і десятки бронетехніки. В обмін на це Словаччина отримає американські батареї протиповітряної оборони Patriot, тимчасово розгорнуті разом з американськими, німецькими та голландськими військами, німецькі танки Leopard та системи протиповітряної оборони Mantis.За словами міністра оборони, Словаччина розглядає можливість надання Україні 10 з 11 своїх літаків радянського виробництва МіГ-29, а 11-й зарезервований для словацького музею.