У Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29

8 июля 2026, 8:45

Глава Міноборони Польщі заявив, що питання передачі Україні літаків МіГ-29 досі не вирішене. Відомство отримало відповідний запит від української сторони.



"Вони (українці, - ред.) представили свої пропозиції щодо передачі дронів до Польщі протягом найближчих двох років. Тож така можливість обміну є реальною, але це має бути обмін, а не лише передача з боку Польщі. Ми тут дуже обережні", - зауважив Косіняк-Камиш.