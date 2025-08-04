Польща готує нові військові пакети для України, — Сікорський

4 августа 2025, 11:15

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що його відомство працює над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги для України. Про це він заявив під час вчорашньої зустрічі з Андрієм Сибігою.