Польща готує нові військові пакети для України, — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що його відомство працює над 48-м і 49-м пакетами військової допомоги для України. Про це він заявив під час вчорашньої зустрічі з Андрієм Сибігою.
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