Польща підтримує удари України по військових об’єктах на Росії, - The Guardian

27 мая 2024, 15:45

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України.

Він також скептично поставився до погроз РФ щодо застосування ядерної зброї: "Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші позиції в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі".За словами глави МЗС Польщі, Китай та Індія теж попередили РФ про заборону застосування ядерної зброї.