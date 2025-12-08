ГлавнаяНовости
8 декабря 2025, 16:15

Маск опублікував свастику після перепалки з главою МЗС Польщі

Публічна суперечка Ілона Маска з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським отримала своє продовження - американський мільярдер виклав у X зображення свастики.


Оцените новость:
  • 0 оценок