Китай ввел санкции против оборонных компаний США

29 декабря 2025, 10:45

Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций против 10 физических лиц и 20 американских оборонных компаний в ответ на продажу США вооружений Тайваню.

Под ограничения, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе, участвующий в поставках оружия острову. Кроме того, в санкционный список вошли основатель Anduril Industries и 9 топ-менеджеров оборонных компаний, а также Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services.Санкции предусматривают заморозку активов компаний и частных лиц на территории Китая, запрет на ведение бизнеса с китайскими организациями и гражданами, а также ограничение на въезд в страну.