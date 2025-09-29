Россия помогает Китаю готовиться к возможному вторжению на Тайвань

29 сентября 2025, 9:15

Москва поставляет Пекину военную технику и технологии, которые могут способствовать подготовке Китая к воздушному вторжению на Тайвань.



Об этом сообщает британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI). В основу анализа легли около 800 страниц просочившихся российских документов, включая контракты и списки оборудования.

Соглашения предусматривают поставки полного комплекса вооружения и спецоборудования для воздушно-десантных операций, а также обучение операторов и технического персонала. Кроме того, Россия передает технологии, позволяющие Китаю масштабировать производство аналогичной техники за счет локализации и модернизации.В числе поставок - спецпарашютные системы для десантирования, бронетехника, адаптированная под китайские системы связи и управления, а также программное обеспечение для работы с китайскими боеприпасами. Российская сторона также обучает батальоны китайских десантников работе с этой техникой.