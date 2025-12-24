Как выбрать современные стулья для кухни?

24 декабря 2025, 20:15

Выбор кухонных стульев в 2025 году — это баланс между эстетикой минимализма и высокой практичностью материалов. Чтобы современные стулья для кухни были не только стильными, но и удобными, стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов.

Даже самый красивый стул будет раздражать, если он слишком низкий или громоздкий. Поэтому нужно в первую очередь обратить внимание на высоту. Расстояние между сиденьем стула и столешницей должно быть 25–30 см. Стандартная высота сиденья — 45–48 см.

Далее смотрим на нужную ширину. Для комфортного обеда одному человеку нужно около 60 см пространства за столом. Учитывайте это, чтобы стулья не стояли вплотную.

И наконец — глубина — для сиденья оптимально — 40–45 см. Более глубокие сиденья могут давить под колени, если вы невысокого роста.

Современная кухня требует материалов, которые легко чистятся. Что касается каркаса, он может быть металлическим, деревянным или пластиковым:

Металл - самый прочный вариант, идеально подходит для стилей лофт и минимализм.

Дерево добавляет уюта (бук, дуб), но чувствительно к перепадам влажности.

Пластик (поликарбонат) легковоспламеняющийся, может быть прозрачным (визуально расширяет пространство).

В качестве обивки используются экокожа, которая является максимально практичной и легко моется тряпкой, а также велюр с пропиткой. Он выглядит роскошно, а современные ткани типа «антикогтевая» или водоотталкивающие покрытия делают его выносливым.

Сейчас не обязательно покупать одинаковые стулья. Можно сочетать модели одной формы, но разных цветов, или наоборот.

В моде сегодня глубокие оттенки — терракотовый, темно-зеленый (хвойный), шоколадный и глубокий синий. Кроме того, сейчас популярны стулья с выраженной текстурой (букле, рогожка) и округлыми, «мягкими» формами спинок.

Обратите внимание на штабелируемые модели, а именно стулья, которые можно сложить друг на друга, ведь они освобождают место, когда не нужны. Важно также отсутствие подлокотников. Такие модели легче полностью задвинуть под стол.

И, наконец, очень интересна прозрачная мебель. Стулья из прозрачного пластика становятся «невидимками» в интерьере, не загромождая его.

И напоследок совет перед покупкой: всегда садитесь на стул в магазине. Ваши стопы должны полностью касаться пола, а угол в коленях — быть близок к 90°.