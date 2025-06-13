Три самых популярных стиля межкомнатных дверей в 2025 году

13 июня 2025, 12:25

Выбирая межкомнатные двери, важно ориентироваться как на практичность, так и эстетику. Они должны быть не только качественными и долговечными, но еще красиво вписываться в интерьер и соответствовать трендам. Поэтому стоит ознакомиться с рейтингом популярных стилей межкомнатных дверей, актуальных в 2025 году.

Современные межкомнатные двери в этом стиле обладают такими особенностями:

ровные линии;

простые формы;

отсутствие лишнего декора;

нейтральные оттенки.

Минималистические двери межкомнатные обычно имеют гладкую поверхность. Возможна их отделка под дерево светлых и темных пород. Они обрели популярность благодаря универсальности. Такие двери легко впишутся в любой интерьер, визуально увеличивая пространство и создавая ощущение простора. Все это делает их одним из лучших вариантов для установки в доме или квартире.

Не менее востребованы в текущем году межкомнатные двери в экостиле. При их производстве используются натуральные материалы, например, дерево или шпон. Поверхность самого дверного полотна может быть текстурированной и с имитацией природных элементов. Красивые межкомнатные двери в экостиле изготавливаются в натуральных оттенках. Их популярность обусловлена именно экологичностью. Кроме того, они позволят легко создать в доме максимально уютную атмосферу.

Винтаж в текущем году также обретает немалую популярность. Двери, выполненные в этом стиле, зачастую оснащены декоративными элементами, например, матовыми стеклами или кованными деталями. Цвета выбираются приглушенные и теплые, ведь основной акцент создают именно детали. С помощью дверей в стиле винтаж легко придать интерьеру особый характер и индивидуальность одновременно с уютной домашней атмосферой. За счет таких особенностей они обрели особую популярность и считаются одним из последних трендов.

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