3 преимущества варочных панелей перед традиционными плитами

17 декабря 2021, 14:45

О современной варочной панели мечтают почти все хозяйки, исключая лишь тех, кто уже успел приобрести такое устройство. И неудивительно: практичность этих поверхностей и их функционал оставляют далеко позади массивные плиты.



Насколько выгодным станет такое приобретение для тех, кто мечтает готовить легко и с удовольствием, давайте узнаем.

Эстетика, стиль и компактность

Если раньше вы все время пользовались габаритной печью с духовкой, варочная плита поразит вас своими размерами. Вы легко установите ее на столешнице мебельного гарнитура и удивитесь практичности такого решения.



Помимо экономии пространства вы заметите, насколько преобразится ваша кухня с появлением варочной панели. Актуальные модели электрических плит изготавливаются из керамики или стекла, а эти материалы отлично дополняют современные стили интерьера. Уход за поверхностью элементарен: чтобы удалить грязь, достаточно просто протереть ее влажной губкой.



Большой ассортимент цветовых решений поможет найти наиболее гармоничное сочетание оттенков. Выбирайте традиционные черные и белые варочные панели или поэкспериментируйте с оригинальными бежевыми, серебристыми, мраморными и золотыми расцветками.

Функциональные особенности и фишки



Для тех, кто любит автоматизировать кулинарный процесс, полезными станут следующие опции:

- таймер отключения конфорки. Установите время приготовления блюда и отвлекитесь от кулинарии, панель сама отключится автоматически по истечении выбранного времени;

- поддержка заданной температуры. Забудьте о необходимости регулировать работу конфорки, она справится самостоятельно;

- синхронизация конфорок и вытяжки. У некоторых брендов есть взаимосвязь между устройствами, которая активирует вытяжку при включении варочной поверхности;

- защита от детей. Просто заблокируйте панель управления, чтобы ребенок мог нажимать на кнопочки без последствий.



Обратите внимание и на тип управления – сенсорные поверхности практичнее, а механические привычнее, так что выбор за вами.

Экономичность варочных панелей

Энергоэффективность электрических варочных плит базируется на двух особенностях: ускоренном нагреве рабочей поверхности и технологиях сбалансированного потребления электричества.Такая покупка в долгосрочной перспективе обернется минимальными счетами за свет и экономией времени на готовке. А если вы выберете модель с экспресс-конфоркой, время приготовления привычных завтраков и сытных ужинов сократится еще больше.Если вы проводите минимум времени у плиты, выбирайте конфигурацию на 1-2 конфорки вместо 4-конфорочных моделей. Такие решения требуют совсем немного пространства, а функционально почти идентичны полноразмерным варочным поверхностям. А тем, кто любит готовить и предпочитает разнообразный рацион, выгоднее купить комплект из варочной панели и технологичного духового шкафа.