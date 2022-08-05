Особенности выбора портативных электрических плит

5 августа 2022, 13:25

Портативные электрические плиты являются весьма популярными, потому что они легко доступны всем, даже тем, кто имеет ограниченный бюджет.

Такие плиты могут стать отличным помощником на кухне для любого, если вы знаете, на что обратить внимание. При выборе плиты необходимо обращать внимание на:

мощность,

управление,

безопасность,

стиль.

Обычно настольная электрическая плита на 2 конфорки имеет разную мощность и оснащена функциями, необходимыми для разогрева или приготовления пищи в кастрюле или на сковородке.

Конструкция такой плиты создается с учетом простоты, имеет ручки с настройками мощности, а иногда и режимов, с помощью которой вы можете варить, жарить, кипятить воду, подогревать готовую еду.

Многие портативные электрические плиты имеют очень простые элементы управления, которые состоят только из одного диска и нескольких установок нагрева. Некоторые из них могут быть несколько сложнее с таймерами, ЖК-дисплеями и различными функциями, такими как кипячение и сохранение тепла.

Наружная поверхность из кристаллического стекла и нержавеющей стали гладкая и легко чистится одним движением мокрой тряпки. Антипригарные резиновые ножки и световой индикатор нагрева являются двумя особенно ценными функциями безопасности.

В некоторых моделях каждая из двух конфорок оснащена прочной чугунной варочной поверхностью, которая помогает равномернее распределять тепло нагревательных элементов и предотвращает непредсказуемое горение, характерное для некоторых бюджетных конфорок. Другая часть печи выполнена из нержавеющей стали, которую легко чистить после каждого использования как для общежитий, так и для кемпингов.

Сами конфорки могут иметь два разных размера и работать на 1000 и 800 Вт, что может добавить немного универсальности вашей готовке или просто позволит вам нагревать более одного блюда одновременно. Шесть уровней контроля температуры стандартны для плиты такого размера, и их должно быть достаточно независимо от того, хотите ли вы кипятить воду или медленно жарить мясо.

Одной особенностью, которая может быть полезна для двухкомфорочных электрических плит, являются наличие теплоизоляционных ручек, устанавливаемых с обеих сторон. Это облегчает перенос прибора, когда его перекладывают с места на место, даже если он еще горячий. Световой индикатор нагрева - еще один приятный штрих, который может защитить во время этого.

Простая, безопасная и достаточно универсальная для большинства повседневных кулинарных задач, электроплита на две конфорки служит для различных мест, будь то в кемпинге, общежитии, на даче или в малогабаритной квартире.