Что лучше: газовые или электрические плиты?

Как газовые, так и электрические плиты имеют свои преимущества в зависимости от того, что и как вы готовите. Газовые плиты обеспечивают более точный контроль нагрева для обжаривания мяса или овощей, в то время как сухой и равномерный нагрев электрических плит лучше подходит для выпечки.
Газовая плита состоит из плиты и духовки, которые используют природный газ, а электроплита с духовкой работает на электричестве. Бывают и смешанные плиты, которые имеют газовую плиту и электрическую духовку.
При сравнении газовых и электрических плит рекомендуется учитывать различия между газовыми и электрическими варочными панелями и газовыми и электрическими духовками, чтобы получить полное представление об устройстве и его уникальных преимуществах.
Преимущества газовой плиты
- Готовит еду быстро и равномерно.
- Предлагает оперативный контроль над уровнем тепла и пламени.
- Быстро реагирует на регулировку тепла.
- Обеспечивает мгновенный нагрев при включении горелок.
- Быстро остывает при выключенных горелках.
- Горелки защищены колпачками, чтобы предотвратить проливание.
- Съемные решетки позволяют легко чистить.
Преимущества электрической плиты
- Быстрое кипячение.
- Гладкие поверхности варочной панели новых моделей легко чистить.
- Плоская поверхность варочной панели обеспечивает устойчивость для кастрюль и сковородок.
- Простая установка – подключение к газу не требуется.
Газовые плиты и духовки требуют подключения к газу. Если в настоящее время у вас нет подключения к газу, вам необходимо взвесить стоимость установки газопровода для использования газовых приборов на вашей кухне.
В то же время электрические плиты подключаются к электрической розетке, что упрощает их установку на большинстве кухонь.
Тепло в электрических духовках часто более сухое и более равномерно распределяется при использовании конвекции, которая может обеспечить равномерную выпечку и надежные результаты. Если вы часто занимаетесь выпечкой, подумайте об электрической плите.
Некоторые электрические плиты имеют гладкую поверхность варочной панели, которую легко протирать, а некоторые газовые плиты оснащены съемными решетками и герметичными горелками. Оба типа обычно имеют функцию самоочистки внутри полости, которая также помогает удалять разливы и брызги.
Двойные/тройные электрические элементы имеют несколько колец, чтобы обеспечить правильное покрытие для всего, что вы готовите, а мостовой элемент идеально подходит для больших кастрюль и сковородок необычной формы. Точно так же некоторые газовые варочные панели оснащены овальными конфорками, предназначенными для работы с негабаритной посудой, такой как сковородки или жаровни.