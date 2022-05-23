Что лучше: газовые или электрические плиты?

23 мая 2022, 11:55

Как газовые, так и электрические плиты имеют свои преимущества в зависимости от того, что и как вы готовите. Газовые плиты обеспечивают более точный контроль нагрева для обжаривания мяса или овощей, в то время как сухой и равномерный нагрев электрических плит лучше подходит для выпечки.



Газовая плита состоит из плиты и духовки, которые используют природный газ, а электроплита с духовкой работает на электричестве. Бывают и смешанные плиты, которые имеют газовую плиту и электрическую духовку.



При сравнении газовых и электрических плит рекомендуется учитывать различия между газовыми и электрическими варочными панелями и газовыми и электрическими духовками, чтобы получить полное представление об устройстве и его уникальных преимуществах.

Преимущества газовой плиты

Готовит еду быстро и равномерно.

Предлагает оперативный контроль над уровнем тепла и пламени.

Быстро реагирует на регулировку тепла.

Обеспечивает мгновенный нагрев при включении горелок.

Быстро остывает при выключенных горелках.

Горелки защищены колпачками, чтобы предотвратить проливание.

Съемные решетки позволяют легко чистить.

Преимущества электрической плиты



- Быстрое кипячение.

- Гладкие поверхности варочной панели новых моделей легко чистить.

- Плоская поверхность варочной панели обеспечивает устойчивость для кастрюль и сковородок.

- Простая установка – подключение к газу не требуется.



Газовые плиты и духовки требуют подключения к газу. Если в настоящее время у вас нет подключения к газу, вам необходимо взвесить стоимость установки газопровода для использования газовых приборов на вашей кухне.



В то же время электрические плиты подключаются к электрической розетке, что упрощает их установку на большинстве кухонь.

Тепло в электрических духовках часто более сухое и более равномерно распределяется при использовании конвекции, которая может обеспечить равномерную выпечку и надежные результаты. Если вы часто занимаетесь выпечкой, подумайте об электрической плите.



Некоторые электрические плиты имеют гладкую поверхность варочной панели, которую легко протирать, а некоторые газовые плиты оснащены съемными решетками и герметичными горелками. Оба типа обычно имеют функцию самоочистки внутри полости, которая также помогает удалять разливы и брызги.



Двойные/тройные электрические элементы имеют несколько колец, чтобы обеспечить правильное покрытие для всего, что вы готовите, а мостовой элемент идеально подходит для больших кастрюль и сковородок необычной формы. Точно так же некоторые газовые варочные панели оснащены овальными конфорками, предназначенными для работы с негабаритной посудой, такой как сковородки или жаровни.