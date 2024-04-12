12 апреля 2024, 12:45

Бережное отношение ко всем видам тканей: новый электрический утюг SC-SI30K70 от Scarlett.

Scarlett представляет новинку – электрический утюг SC-SI30K70 из специальной коллекции With Love.

Модель мощностью 2000 Вт оснащена керамической подошвой KeramoPro и системой защиты от накипи ANTI-CALC, которая обеспечит долгий срок службы утюга. Превратить утомительный процесс глажки белья в приятные домашние хлопоты помогут: вертикальное отпаривание, паровой удар 120 г/мин и регулировка степени отпаривания до 40 г/мин. Кроме того, световой индикатор нагрева делает пользование Scarlett SC-SI30K70 простым и интуитивно понятным, а носик хорошо продуманной формы проникает в ткань между швами и пуговицами, позволяя достичь наилучшего результата.Утюг со стильным черным дизайном идеально впишется в любой интерьер, а эргономичная форма и шаровое крепление сетевого шнура, препятствующее его постоянному спутыванию, сделают использование прибора комфортным и удобным.