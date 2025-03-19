Новый утюг Scarlett SC–SI30K67

19 марта 2025, 12:15

Scarlett представляет новинку – утюг мощностью 3000 Вт и большим количеством температурных режимов для бережной глажки всех видов тканей.

Утюг Scarlett SC–SI30K67 оснащен паровым ударом до 165 г/мин и регулируемым паром до 45 г/мин, что позволит справиться даже с самыми непослушными складками. Прибор имеет подошву с керамическим покрытием KeramoPro, обеспечивающую отличное скольжение, а также увеличенный 450 мл резервуар для воды и функцию автоотключения AUTO-SHUT OFF (утюг выключается автоматически, если остается неподвижным в горизонтальном положении более 30 секунд или в вертикальном положении более 8 минут). Благодаря функции вертикального отпаривания можно привести вещи в порядок, не снимая их с вешалки.Scarlett SC–SI30K67 имеет оптимальный вес, который способствуетразглаживанию неровностей без излишней нагрузки на руки, а узкий носик позволяет идеально отгладить даже самые труднодоступные места. Прибор очень прост в использовании и не требует больших усилий в уходе: функция самоочистки и система ANTI-CALC защитят утюг от накипи и продлят срок его службы.