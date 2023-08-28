SC-HS60675 - новые электрощипци Scarlett

28 августа 2023, 16:45

Scarlett представляет новинку - высокоэффективные электрощипцы SC-HS60675 для создания идеальных локонов, крупных или мелких кудрей.

Максимальная температура нагрева щипцов до 210 градусов, а универсальный диаметр (25 мм) подходит для создания укладки на любой длине волос.Плюсом прибора является его бережное воздействие благодаря керамическому покрытию, которое равномерно распределяет тепло. Таким образом волосы не пересушиваются и не повреждаются, а сохраняют свой естественный блеск.Щипцы продуманы с заботой о безопасности пользователя, так как имеют удобную эргономичную ручку, не нагревающийся наконечник и защиту шнура от перекручивания. Кроме того, встроенная подставка позволит разместить прибор на любой поверхности, делая использование продукта максимально комфортным и удобным.