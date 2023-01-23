Новинка от Scarlett: миксер SC-HM40S10

23 января 2023, 15:15

Новый ручной миксер SC-HM40S10 от Scarlett станет верным и надежным помощником в приготовлении различных блюд.

Высокая мощность и шесть скоростных режимов смогут за считанные минуты взбить белки, смешать коктейли и кремы, пюре и соусы, приготовить жидкое тесто без комочков. Один из плюсов прибора — компактный размер, позволяющий сохранить место на кухне, а стильный дизайн не создаст визуального шума.В комплекте с миксером Scarlett SC-HM40S10 идет набор насадок: два венчика для взбивания яиц и кремов, а также две насадки для размешивания теста, что даст возможность справиться с конкретной кулинарной задачей. Кроме того, прибор имеет удобную ручку, благодаря которой его использование, даже на протяжении долгого времени, не принесет никакого дискомфорта.