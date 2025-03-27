Две новые модели погружных блендеров Scarlett

27 марта 2025, 13:45

Блендеры Scarlett SC-HB42F69 из лимитированной коллекции INSPIRATION и Scarlett SC-HB42F74 – два прибора, которые станут надежными помощниками в приготовлении блюд.

Погружной блендер Scarlett SC-HB42F69 с девятью скоростными режимами и мощностью 1600 Вт оснащен ножом Multieffect для легкого измельчения самых твердых продуктов. Мощный мотор без проблем справится с вязкими, твердыми, горячими и холодными продуктами, а плавная регулировка скоростей и режим Turbo обеспечат удобный подбор оптимальной скорости для измельчения, взбивания и смешивания. В комплекте с блендером идут венчик, мини-измельчитель и мерный стакан, вмещающие в себя 0.6 л. Модель очень проста в управлении и уходе.Что касается модели Scarlett SC-HB42F74, то она идеально подойдет для простых кулинарных экспериментов. Устройство с мощностью 800 Вт, двумя скоростями работы и режимом Turbo справится с любыми задачами, от смузи до взбитых сливок. В комплекте с блендером идет венчик для взбивания и мини-измельчитель емкостью 0.5 л.Насадки-блендеры обеих моделей выполнены из нержавеющей и долговечной стали марки Steel Pro. Стильный минималистичный дизайн погружных блендеров Scarlett позволит устройствам идеально вписаться в интерьер любой кухни.