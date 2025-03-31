SC-TM11067, SC-TM11069 и SC-TM11070 - новые тостеры Scarlett

31 марта 2025, 13:15

Все три устройства оснащены функцией автоматического размещения тостов ровно по центру для равномерного распределения мощности нагревательных элементов, а семь уровней прожарки позволят выбрать оптимальный режим для приготовления.

Модели обладают тремя дополнительными функциями – подогрев, размораживание и отмена. С этими тостерами справится каждый благодаря легкому и понятному управлению. За безопасность во время эксплуатации отвечает теплоизолированный корпус, который не дает внешней части нагреваться до высоких температур.Электрический тостер SC-TM11067 из лимитированной коллекции INSPIRATION имеет мощность 930 Вт и оснащен функцией Toast Up – дополнительный подъем тостов для удобного извлечения.Тостеры Scarlett SC-TM11069 и Scarlett SC-TM11070 мощностью 850 Вт оснащены функцией памяти для сохранения любимого режима приготовления. Сенсорное управление и яркий дисплей с демонстрацией обратного отсчета сделают эксплуатацию прибора удобной и понятной.Все три модели имеют современный и стильный дизайн, который впишется в интерьер любой кухни. Помимо эргономичного дизайна, тостеры наделены дополнительными удобствами, такими как: прорезиненные ножки для повышенной устойчивости на рабочей поверхности, отсек для хранения электрошнура и выдвижной поддон для крошек для сохранения чистоты стола.