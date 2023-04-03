Новая электрическая мясорубка Scarlett SC-MG45M30

Новинка от Scarlett – мясорубка SC-MG45M30 из специальной Золотой коллекции станет отличным кухонным помощником не только в приготовлении фарша, но и в нарезке овощей.
В комплекте идут специальные насадки для приготовления кеббе и домашних сосисок, а также шинковка для овощей и крупная терка.
Благодаря высокой мощности, мясорубка способна нарубить 2 кг фарша за минуту, что сэкономит массу времени, а качество резки обеспечивает острый, прочный металлический шнек. Прибор отлично справляется с крупными овощами и жилистым мясом, при этом двигатель не перегревается даже при активных нагрузках.
Кроме того, комплект неприхотлив в уходе: он легко разбирается и без труда моется. Мясорубка Scarlett SC-MG45M30 в черном цвете – это идеальное сочетание стильного дизайна и продуманной функциональности.