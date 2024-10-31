Новый тостер Scarlett SC-TM11031

31 октября 2024, 9:15

Тостер для бутербродов Scarlett SC-TM11031 с легкостью поможет приготовить разнообразные завтраки.



6 уровней поджаривания помогут сделать золотистые или слегка хрустящие тосты, а мощность 800 Вт обеспечит быстрый нагрев прибора и сведет время приготовления блюда к минимуму. Дополняют функционал тостера три режима – подогрев, размораживание и отмена.

Корпус прибора термоизолирован, что не дает внешней части нагреваться до высоких температур. Для удобства использования Scarlett SC-TM11031 оснащен световыми индикаторами работы. Благодаря выдвижному поддону для крошек стол всегда будет чистым. Помимо стильного дизайна устройства, который впишется в интерьер любой кухни, тостер наделен дополнительными удобствами, такими как: прорезиненные ножки для устойчивости на рабочей поверхности и отсек для хранения электрошнура.На коробке тостера Scarlett SC-TM11031 находится QR-код, перейдя по которому можно найти рецепты для приготовления идеальных тостов.