Новые щипцы для завивки волос Scarlett SC-HS60010

23 декабря 2024, 11:45

Термоизолированный наконечник, керамико-турмалиновое покрытие и универсальный диаметр для крупных и мелких локонов.

Щипцы Scarlett SC-HS60010 идеально подходят для создания салонной укладки в домашних условиях. Благодаря удлиненному 180 мм полотну и 19 мм диаметру прибор позволяет накрутить крупные и мелкие кудри на волосах любой длины. Керамико-турмалиновое покрытие обеспечит бережный стайлинг волос, а удобная эргономичная ручка и термоизолированный наконечник позаботятся о безопасном использовании без ожогов. Встроенная подставка дает возможность разместить прибор на любой поверхности.Scarlett SC-HS60010 могут нагреваться до 190°С, что является наиболее оптимальным уровнем температуры для любого типа волос. Модель имеет простое и удобное управление, а также специальный резиновый шнур с защитой от перекручивания.