Новые щипцы Scarlett SC-HS60T26

1 апреля 2024, 12:15

Керамическое покрытие пластин, безопасное использование и эргономичная форма.



Идеально прямые волосы или нежные локоны: щипцы Scarlett SC-HS60T26.

В Merlion доступна новинка от Scarlett – щипцы для выпрямления волос SC-HS60T26.Модель с уникальной конструкцией пластин для отвода горячего воздуха из зоны нагрева и керамическим покрытием обеспечит легкое скольжение, став идеальным помощником в создании укладки мечты, а функция блокировки сделает использование прибора безопасным и комфортным.Более того, удобное управление режимами позволяет быстро и просто подобрать необходимую температуру в зависимости от состояния и типа волос. Быстрый нагрев до 210 t°C и функция памяти выбранной температуры сэкономит время, а термозащитный колпачок сделают хранение удобным.Также прибор имеет защиту шнура от перекручивания, функцию автоматического отключения и стильный эргономичный дизайн.