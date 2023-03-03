Новые приборы для укладки и ухода за волосами от Beurer

3 марта 2023, 12:15

Гаджет предназначен для ухода за длинными волосами: прибор удаляет секущиеся кончики прядь за прядью без необходимости их состригать.

Для срезанных волос предусмотрена специальная камера. Портативное устройство работает 2 часа, оснащено светодиодным индикатором и блокировкой при транспортировке. Кисточка для очистки и USB-кабель идут в комплекте.

Выпрямитель для волос с функцией ионизации и нагревательными пластинами с керамическим покрытием готов к работе всего за 12 секунд, о чем сообщит звуковой сигнал. Закругленный корпус позволяет не только выпрямлять волосы, но и создавать красивые волны. Температуру можно регулировать в диапазоне от 120 до 220 °C, а для удобства использования есть блокировка кнопок. Автоматическое отключение произойдет через 30 минут в целях безопасности. В комплектацию входит практичная термостойкая сумка для хранения.



Профессиональные щипцы для завивки волос с коническим нагревательным элементом для создания мягких блестящих локонов сразу готовы к работе без длительного времени подогрева. Для защиты волос предусмотрено керамическое покрытие с кератином, а также различные температурные режимы (120–200 °C) для индивидуальной настройки в соответствии с типом волос. В результате волосы будут аккуратно уложены как у профессионального парикмахера. Прибором удобно пользоваться благодаря блокировке кнопки для фиксации установленной температуры, а также шарнирному соединению шнура с поворотом на 360, за с чего он не перекручивается. За безопасность эксплуатации отвечает функция автоматического отключения через 30 минут и термостойкая перчатка в комплекте.

Новый фен Beurer HC 35 мощностью 1600–2000 Вт отличается современным и компактным дизайном, а благодаря практичному мешку для хранения гаджет удобно перевозить в дорожной сумке. В устройстве предусмотрено все до мелочей: функция ионизации для мягких и блестящих волос, три ступени нагрева и мощности вентилятора, включая функцию подачи холодного воздуха, насадка для укладки и светодиодный индикатор вентилятора и тепла.