Новая видеоняня Beurer BY110

31 марта 2023, 12:45

Beurer представляет новую видеоняню Beurer BY110 - умный гаджет обеспечит безопасность младенца и спокойствие родителей.



Помимо основной функции прибор оснащен системой двусторонней связи, оповещения о шуме, движении и изменении температуры. Кроме того, видеоняня воспроизводит четыре колыбельные песенки для создания оптимальных условий засыпания малыша, включить и выключить их можно с родительского блока.

Радиус действия Beurer BY110 - до 300 м, он контролируется акустическим сигналом. Цифровая беспроводная технология и очень большой цветной ЖК-дисплей (2,8 дюйма) обеспечивают прекрасное качество изображения и звука, а благодаря функции инфракрасного ночного видения видеонаблюдение осуществляется даже в темноте. Есть возможность настройки яркости дисплея, громкости и цифровой зум.Поворотную камеру с ручным режимом управления можно крепить к стене – для этого предусмотрено специальное крепление. Монитор совместим максимум с четырьмя видеокамерами.В устройстве есть режим ECO+ для энергосберегающей передачи сигнала с низким уровнем излучения и спящий режим с регулируемым отключением дисплея на 2/5/10 минут. В комплект входит блок питания и литиево-ионный аккумулятор для родительского блока. О необходимости смены батареек оповестит сигнал на родительский блок.