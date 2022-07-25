Медицинские экспресс-термометры Beurer для измерения температуры тела

25 июля 2022, 15:15

Доступны шесть моделей медицинских экспресс-термометров для контактного измерения температуры тела.





Электронные термометры Beurer не содержат ртути и выполнены без стеклянных элементов, поэтому они безопасны в использовании. Кроме того, гаджеты отличаются герметичной конструкцией, а наконечник и дисплей термометров водонепроницаемые и не боятся влаги. Также есть возможность дезинфекции, а защитный колпачок пригодится для хранения и транспортировки, если понадобится взять приборы с собой в поездку.



По завершении измерения термометр подаст звуковой сигнал, а автоматическое выключение будет экономить заряд батарейки. Функция памяти позволяет прочесть последние результаты измерения.



Модель Beurer FT 09, представленная в белом и синем цвете корпуса дает результаты измерения только в °C, а модели Beurer FT13 и Beurer FT15/1 - в °C и °F. Кроме того, последние две модели оснащены очень гибким измерительным наконечником для более точных результатов, функцией звукового сигнала при температуре выше 37,8 °C для дополнительного удобства измерений. Длительность измерения температуры составляет всего 30 секунд у Beurer FT13 и 10 секунд у Beurer FT15/1.

Для самых маленьких пользователей немецкий бренд разработал забавный термометр Beurer BY11 в трех корпусах (Dog, Monkey и Frog) – с фигурками собаки, обезьяны и лягушки. Гаджет займет внимание младенца и поможет родителям измерить температуру даже у беспокойных малышей. Эта модель также оснащена очень гибким измерительным наконечником, индикацией в °C и °F и предупреждающим звуковым сигналом при температуре выше 37,8 °C. Длительность измерения составляет около 10 секунд.