Электронные багажные весы Beurer

11 июля 2022, 11:45

Для заказа в MERLION, эксклюзивного дистрибьютора компании Beurer в России, доступны несколько моделей багажных весов.

Современные и функциональные гаджеты от немецкого бренда незаменимы для любой поездки. Все модели весов можно использовать для взвешивания любых объектов, поэтому они могут пригодится и в решении других бытовых вопросов.





Компактные весы с удобным ремешком оснащены ЖК-дисплеем с четкими символами (размер цифр – 11 мм) и синей подсветкой. Максимальный вес - 40 кг. Диапазон измерений: 1 м/3 фута. Весы включаются с помощью кнопки, есть функция длительной индикации для быстрого взвешивания багажа, автоматическое выключение и индикация перегрузки.

Это экономичная и экологичная модель без батареек со встроенным динамо-генератором идеально подойдет тем, кто заботится об окружающей среде. Для активации достаточно нажать кнопку генерации энергии Dynamo Power. Легкие и компактные багажные весы мгновенно сообщат о превышении допустимой нормы веса (максимальный вес – 50 кг). В модели также предусмотрен удобный дисплей с четкими символами (размер цифр - 11,5 мм), ремешок для компактного хранения, автоматическая функция длительной индикации и автоматическое выключение.Эти компактные весы оснащены всеми необходимыми функциями: ЖК-дисплеем с четкими символами (размер цифр - 9 мм), автоматической функцией длительной индикации со звуковым сигналом, автоматической функцией выключения, индикацией перегрузки и ремешком для компактного хранения. Кроме того, в этой модели предусмотрен встроенный фонарик, что будет очень кстати в путешествиях. Максимальный вес составляет 50 кг.Эта модель с максимальным весом 50 кг, индикацией перегрузки, функцией автоматического отключения и возможностью перенастройки индикации веса в г/фунтах/унциях оснащена дополнительным функционалом – внешним аккумулятором. С его помощью можно заряжать устройства с портом USB (смартфоны, MP3-плееры и пр.).