Напольные весы Scarlett SC-BS33E028 – контроль веса с идеальной точностью

21 ноября 2024, 12:15

Ультратонкий дизайн, широкая платформа из закаленного стекла и высокочувствительные датчики.

Напольные весы Scarlett SC-BS33E028 - это простой и удобный способ контролировать вес.Модель с широкой платформой 30х30 см из закаленного стекла способна выдержать вес до 180 кг. Благодаря четырем высокочувствительным датчикам погрешность составит не более 50 г. Ультратонкий дизайн обеспечит компактное хранение, а автоматическое включение и выключение позаботятся об экономном расходе заряда батареи.Большой дисплей показывает температуру окружающей среды и имеет индикацию батареи и перегрузки. За счет прорезиненных ножек устройство очень устойчиво и не скользит. Приятное цветовое решение позволит прибору вписаться в любой интерьер.