Новый пылесос Scarlett 2в1: идеальная чистота без лишних усилий

22 февраля 2023, 13:15

Scarlett представил новинку: вертикальный пылесос SC-VC80H22 с мощностью 600 Вт и конструкцией 2в1, позволяющей благодаря складной насадке совершать уборку как напольных покрытий, так и мебели.

Щелевая насадка встроена в корпус и не требует дополнительного места для хранения, а длинный 7-ми метровый шнур питания позволит комфортно убираться в любой точке квартиры.Также прибор оборудован HEPA-фильтром, удерживающим 99% пыли, который легко моется и рассчитан на весь срок службы пылесоса. А стильный и минималистичный дизайн не создаст визуального шума и подойдет под интерьер любой квартиры.