Вертикальный пылесос SC-VC80H23 от Scarlett

6 февраля 2023, 15:15

Новый вертикальный пылесос от Scarlett SC-VC80H23 – компактный, стильный и мощный прибор.

Конструкция 2 в 1 позволяет совершать уборку не только напольного покрытия и ковра, но и различных предметов интерьера, а складная насадка даст возможность пролезть в каждый угол.Также одно из преимуществ пылесоса Scarlett SC-VC80H23 – циклоническая система сбора пыли, не требующая дополнительных расходных материалов, и HEPA фильтр, удерживающий до 99% загрязнений. Что касается контейнера, то он легко снимается, очищается и промывается водой.Кроме того, прибор имеет стильный и эргономичный дизайн: встроенная в корпус щелевая насадка не требует дополнительного места для хранения, а длинный семиметровый шнур питания позволяет комфортно убираться в любой точке помещения.