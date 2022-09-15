Новые напольные весы SC-BS33E105 от Scarlett

15 сентября 2022, 15:15

Высокочувствительные датчики, большой жидкокристаллический дисплей и никакого скольжения.

Scarlett представляет новую модель напольных весов – SC-BS33E105. Прибор станет отличным помощником для тех, кто следит за своим здоровьем. Всё дело в четырех сверхчувствительных датчиках, которые обеспечивают точность измерений до 100 г, а большой и четкий дисплей показывает вес в килограммах и фунтах.



Напольные весы Scarlett SC-BS33E105 – это сочетание стиля и функциональности. Платформа из прозрачного тонированного стекла может выдержать вес до 180 кг, а прорезиненные ножки обеспечат дополнительную устойчивость и предотвратят скольжение. Плюсами также являются: компактный размер, индикатор перегрузки и заряда батарейки.



Кроме того, строгий, но в то же время элегантный дизайн весов позволяет им отлично вписаться в любой интерьер и стать эффектным акцентом в ванной или спальне.