Scarlett представляет новые модели кухонных весов

21 апреля 2025, 13:15

Кухонные весы Scarlett SC-KS57P78 и SC-KS57P82 – незаменимый атрибут на кухне каждого, кто следит за фигурой или просто любит точность во всем.

Весы из ударопрочного стекла с четырьмя высокоточными сенсорами с точностью измерения до 1г позволяют готовить в полном соответствии с рецептом. Приборы способны выдержать вес до 10 кг и измерять не только в привычных граммах и килограммах, но и в фунтах, унциях и миллилитрах.Модели оснащены LCD-дисплеем, электронным управлением и имеют индикатор заряда батареи и перезагрузки. Функция последовательного взвешивания поможет взвесить продукт без учета посуды, а время работы в режиме ожидания сэкономит заряд батареи.