Новые кухонные электронные весы Scarlett

23 декабря 2022, 14:15

Scarlett представляет 7 новых моделей электронных кухонных весов. Удобные и функциональные приборы станут незаменимым помощником на кухне.

Они пригодятся и тем, кто любит экспериментировать с новыми блюдами, и тем, кто тщательно следит за размерами порций – в любом случае без точных показателей не обойтись. Кроме того, устройства можно использовать и в период сезонных заготовок.



Все модели оснащены индикаторами перегрузки, заряда батареи, а также функцией автоматического отключения. Процесс приготовления даже сложных блюд облегчат функции последовательного взвешивания и тарокомпенсации. Единицы измерения: граммы, фунты, унции, миллилитры. Цена деления составляет всего 1 грамм.

Платформа кухонных весов Scarlett SC-KS57P50, SC-KS57P66, SC-KS57P75, SC-KS57P76, SC-KS57P94 и SC-KS57P95 выполнена из ударопрочного стекла, максимальные вес составляет 10 кг. Платформа весов Scarlett SC-KS57P72 изготовлена из нержавеющей стали, устройство выдерживает нагрузку до 5 кг. Все новые модели весов Scarlett отличаются стильным современным дизайном, благодаря которому они станут заметным акцентом на любой кухне.