Новые кухонные весы SC-KS57P43 от Scarlett

28 августа 2023, 15:45

Scarlett представляет новинку – кухонные весы SC-KS57P43. Прибор может измерять вес не только в граммах, но и в унциях, фунтах и миллилитрах.

Более того, наличие функции последовательного взвешивания упростит процесс готовки сложных блюд.

Платформа весов изготовлена из ударопрочного стекла и выполнена в стильном дизайне, также благодаря компактному размеру прибор не займет много места на кухне.Все функции весов управляются при помощи чувствительных сенсорных кнопок, информация выводится на LCD-дисплей, а для работы потребуется всего одна батарейка типа CR2032.